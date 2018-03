Brasileirão é o 3º torneio mais forte do mundo, atrás do Espanhol e Inglês

Visto por nós como um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, o Brasileirão foi classificado como o terceiro torneio nacional mais forte do planeta, segundo levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês).

O Brasileirão ficou atrás somente dos campeonatos Espanhol e Inglês, primeiro e segundo, respectivamente. O torneio brasileiro, por sinal conseguiu um salto na classificação, já que ficou na sétima colocação em 2016.

Entre as principais ligas europeias, o Italiano e o Francês ficaram logo atrás do Brasileiro, nas quarta e quinta posições, respectivamente, e o Alemão foi apenas o oitavo colocado.

Completam o top 10 o Colombiano, 6º, o Argentino, 7º, o Paraguaio, 9º, e o Russo, em 10º.

Das 20 mais fortes competições nacionais, 14 são da Uefa, cinco da Conmebol e uma da Concacaf.

Segundo a IFFHS, o estudo estipula uma pontuação considerando o rendimento das cinco melhores equipes de cada país nas competições nacionais e internacionais.

A Espanha, portanto, leva boa vantagem sobre os concorrentes, já que seus representantes foram campeões em 15 dos últimos 16 campeonato internacionais possíveis, sendo 12 continentais (Liga dos Campeões, Liga Europa e Supercopa) e quatro Mundiais de Clubes da Fifa.

Criado em 1991, o ranking é liderado pelo Campeonato Espanhol desde 2010 e é o maior vencedor da lista, com 12 lideranças. O Italiano já foi o campeonato mais forte em dez anos, seguido do Inglês, em quatro, e do Alemão, em uma.

CAMPEONATOS MAIS FORTES DO MUNDO, SEGUNDO A IFFHS

1º - Espanhol: 1,195 pontos

2º - Inglês: 1,177 pontos

3º - Brasileiro: 1,134 pontos

4º - Italiano: 950.5 pontos

5º - Francês: 938 pontos

6º - Colombiano: 918 pontos

7º - Argentino: 902 pontos

8º - Alemão: 815 pontos

9º - Paraguaio: 721.5 pontos

10º - Russo: 689.5 pontos

11º - Grego: 687 pontos

12º - Israelense: 670.5 pontos

13º - Cipriota: 652.5 pontos

14º - Turco: 650 pontos

15º - Dinamarquês: 645 pontos

16º - Português: 642.5 pontos

17º - Equatoriano: 640 pontos

18º - Austríaco: 625 pontos

19º - Croata: 623 pontos

20º - Mexicano: 573 pontos