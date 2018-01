Com novo contrato, goleiro do Chelsea será o mais bem pago do mundo

Thibaut Courtois está perto de se tornar o goleiro mais bem pago do mundo. Com um novo contrato no Chelsea, o jogador aumentará o seu salário para 200 mil euros por semana, cerca de R$ 780 mil.

De acordo com a publicação da ESPN, o jogador já afirmou que o novo acordo com está próximo: "Esperamos algumas semanas e depois nos sentamos ao redor da mesa", disse. Atualmente, Courtois ganha metade do previsto para o novo salário, são 100 mil euros por semana.

O Chelsea também deve renovar com Eden Hazard, principal estrela da equipe, que tem vínculo com o clube até 2020.