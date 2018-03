De volta ao Boca, Tevez revela que passou sete meses de férias na China

De volta ao Boca Juniors pela terceira vez, Carlitos Tevez revelou que sua passagem pelo futebol chinês foi negativa, afirma que recebeu críticas justas e prevê apenas mais dois anos de carreira.

+ Após gafe, Barcelona corrige escudo do Palmeiras em montagem; veja

+ Torcida faz a festa nas redes após contratação de Scarpa pelo Palmeiras

+ Retorno de Emerson Sheik divide torcida do Corinthians; veja

Vestindo a camisa do Shanghai Shenhua, Tevez não rendeu o esperado. O atacante chegou ao elenco com o maior salario do futebol mundial em 2016. Números que não animaram o jogador a continuar defendendo o clube. "Quando aterrissei na China, me dei conta de que queria voltar ao Boca. Fiquei sete meses de férias. Por isso, quando acertei o contrato com a China coloquei a clásula sobre o Boca. Fui sabendo que iria voltar", conta em entrevsita ao canal TyC Sports.

Tevez também admitiu que pensou em deixar o futebol, mas com o apoio dos fãs resolveu encerrar a carreira no seu clube de coração. "Pensei em deixar o futebol. Lutar para estar 100% consome muito. Eu fiz minha estreia aos 17 anos e tenho 33. Me preparo para ganhar. Não é mágica. Tento ganhar tudo o que eu disputo. Isso leva a um desgaste mental e físico (...) Pensei em parar, mas as pessoas estimulam no dia a dia e animam você a sair. Dizem: "Temos que ganhar do River, temos que ser campeões", explica.

O atacante também afirma jogará apenas duas temporadas. "Vim para o Boca para desfrutar o pouco que me resta de futebol. Os dois anos que me restam no Boca e já basta. Não preciso de mais nada na minha carreira", finaliza.