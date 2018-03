Em busca do sonho de virar jogador, Bolt treina com time sul-africano

Para se tornar jogador profissional do Manchester United - o que nunca escondeu ser seu sonho - a lenda viva do atletismo Usain Bolt está treinando com o Mamelodi Sundowns Football Club, da África do Sul.

O jamaicano se "integrou" à equipe - clube sul-africano com mais títulos da Premier Soccer League, principal campeonato do país (sete conquistas) - e apareceu até mesmo se arriscando em embaixadinhas ao lado dos demais jogadores.

No país em uma ação de sua patrocinadora, a empresa de material esportivo Puma, que divulgou as imagens do furor que Bolt causou junto à torcida local, Bolt foi elogiado até mesmo pelos "colegas" de equipe.

Em entrevistas, o ex-velocista, dono dos principais recordes olímpicos, ainda destacou a boa "vibe" do país.

Veja: