FERA TRICOLOR: a trajetória do São Paulo durante a final Copinha

Nesta quinta-feira o São Paulo encarou o Flamengo em jogo válido pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio do Pacaembu. O resultado não foi o esperado pela torcida tricolor e o youtuber Pedro Medrado acompanhou toda a trajetória do clube para contar como foi a decisão.

Em seu novo vídeo no canal Fera Tricolor, Pedro fala sobre a sua expectativa antes da partida, mostra o clima da arquibancada durante o jogo e comenta a derrota do São Paulo por 1 a 0. Um gol aos 2 minutos do primeiro tempo que garantiu o tetracampeonato da competição ao Flamengo.

