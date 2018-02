Informação errada na Wikipédia leva equipe a contratar atacante

Um clube da segunda divisão da Lituânia é suspeito de ter cometido uma gafe virtual. Torcedores do Panevėžys suspeitaram da nova contratação anunciada pela diretoria na última sexta-feira após notarem que no comunicado oficial publicado pela diretoria, constavam informações suspeitas que estavam publicadas no verbete sobre o atacante Barkley Miguel Panzo na Wikipédia.

O site oficial do Panevėžys anunciou o franco-angolano com destaque por ter se destacado no Queens Park Rangers, de Londres. Na suposta passagem pelo time inglês, o atacante é apontado na nota dos lituanos como um goleador de grande potencial, ao ter marcado 45 gols em apenas 36 partidas entre os anos de 2010 e 2012.

A informação causou espanto nos torcedores, que encontraram os mesmos dados na página da Wikipédia dedicada a Panzo. Logo depois da repercussão do caso, a enciclopédia virtual foi editada e o currículo do jogador acabou alterado. Segundo a revista inglesa Four Four Two, o atacante passou, sim, pelo Queens Park Rangers, mas apenas nas categorias de base e depois jogou em times semi-profissionais da Inglaterra e da França.

Apesar das dúvidas, a diretoria do clube lituano manteve a nota oficial de apresentação do reforço. "Panzo nos causou uma boa impressão em amistoso. Ele parece ser um jogador que jogou em campeonatos de alto nível", disse o técnico do Panevėžys, Alexander Kurtian.