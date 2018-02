Irreverência: Santos liga para o Dodô errado em vídeo de anúncio de reforço

O Santos contratou Dodô. Não, não é o "artilheiro dos gols bonitos", mas o lateral de 26 anos que foi revelado no Corinthians e passou por Bahia, Roma, Inter de Milão e Sampdoria. Entretanto, no vídeo de anúncio do reforço, o Santos "ligou" para o atacante Dodô, hoje aposentado.

No vídeo publicado pela SantosTV, Dodô está em casa quando recebe a chamada. "Acho que esse Dodô que vocês estão querendo falar não sou eu não, acho que te passaram o número errado", avisa logo após atender. O vídeo mostra, então, lances do lateral nos clubes em que passou. Antes de acabar, porém, Jair Ventura aparece. "Acho que me passaram o número errado", finaliza.

O lateral continuou a brincadeira no twitter, avisando que já tinha passado o número correto por mensagem direta. O clube respondeu dizendo que iria chamá-lo em conversa privada.

Fora da brincadeira, Dodô já foi apresentado oficialmente no time alvinegro. " É um dia muito importante. Representa uma grande oportunidade de voltar para o Brasil e disputar a Libertadores da América. Passei seis anos na Itália e tenho essa grande oportunidade de voltar para jogar no Santos FC. Será muito bom trabalhar com o Jair Ventura, da nova geração e que vem fazendo sucesso nos últimos anos", declarou na entrevista coletiva.

Os vídeos irreverentes para anúncio de reforços são cada vez mais comuns fora do Brasil. Será que a moda pega aqui também?