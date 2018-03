Jogador pode perder a Copa por ter descumprido ordem de ficar longe de sua mulher

O jogador do Atlético de Madrid Lucas Hernández tem tudo para disputar sua primeira Copa do Mundo aos 22 anos, mas o zagueiro pode não ir para a Rússia por um motivo grave: o atleta pode ser preso por ter descumprido a ordem emitida pela justiça espanhola de distanciamento.

A decisão foi emitida por um juiz em fevereiro do ano passado pela promotoria. Depois de uma briga pública que Lucas Hernández teve com sua namorada, Amelia de La Ossa, o jogador não poderia ficar a menos de 500 metros dela. Além disso, por seis meses, a decisão colocava que os dois também não poderiam se comunicar por qualquer meio.

No entanto, quatro meses depois da decisão da justiça e três semanas após ambas as partes serem devidamente notificadas, Lucas e Amelia viajaram para os Estados Unidos juntos. Mas não para por aí: os dois ainda se casaram em Las Vegas e, segundo o jornal ABC, ainda foram curtir a lua de mel nas Bahamas.

Ao voltarem para Madrid eles foram parados pelas autoridades federais e o zagueiro foi detido provisoriamente e em seguida foi liberado para responder em liberdade. O problema é que a promotoria espanhola agora pede um ano de prisão para o jogador por descumprir a ordem legal de distanciamento.

Agora Lucas tem dois problemas: precisa aguardar o próximo julgamento para tentar convencer que não seria necessário a pena de reclusão. E ainda decidir se defenderá a seleção da Espanha ou da França. O atleta nasceu em território francês mas se mudou ainda pequeno para o país vizinho. Dentre as declarações dadas, o zagueiro já disse que se sente mais espanhol do que francês. Mas, na semana passada, ele apareceu na convocação da seleção francesa. "Estou orgulhoso de poder representar meu país”, escreveu ele no Twitter.