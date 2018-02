Messi publica foto romântica com seu cachorro nas redes sociais; veja 

Lionel Messi poderia homenagear sua esposa nesta quarta-feira, já que a data marca a comemoração do Dia dos Namorados em alguns países. Mas o craque fez diferente, ele usou o seu perfil oficial no Instagram para publicar uma sessão de fotos ao lado do seu cachorro.

O cão aparece em três publicações no Stories do Instagram do jogador do Barcelona. Uma das fotos é romântica, mostrando os dois deitados um ao lado do outro. Já as outras duas, uma exibe o craque com o cachorro e a outra aparece até um de seus filhos.

Veja as imagens: