'Não é o que vocês estão pensando', diz Balotelli em vídeo no Instagram; veja

Mario Balotelli intrigou os internautas nesta quarta-feira. Em uma pose comprometedora, o jogador publicou um vídeo em seu perfil no Instagram e rendeu comentários e visualizações.

Tudo indica que Balotelli está em uma sessão de massagem. Mas, as imagens deixaram uma dúvida no ar. Nos comentários, os internautas não perdoaram: "Parece um Dinossauro com dor", "perdeu o meu respeito", "o que é isso?".

O próprio jogador se defendeu na descrição da publicação: "Não é o que vocês estão pensando, eu juro", escreveu.

Veja o vídeo: