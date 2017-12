Neymar aceita desafio e faz gol chutando do topo de um prédio a outro

Acho que, para suas férias, Neymar deve ter um preparo físico tão bom quanto durante a temporada do Barcelona. Aproveitando sua passagem pela Califórnia, o jogador o brasileiro participou do programa "Jimmy Kimmel Live!", da emissora ABC, nesta quarta-feira.

Na atração, ele aceitou o desafio de fazer um gol chutando do topo do estúdio do programa até uma baliza colocada acima de um prédio do outro lado da rua, que, nada mais era, que a Hollywood Boulevard.

O goleiro, convenhamos, também não era dos melhores. Mas Neymar mostrou categoria, um pouco de sorte, e, após algumas tentativas, conseguiu acertar o gol.

Na Califórnia, o camisa 11 do Barcelona já assistiu ao Jogo 2 da final da NBA ao lado de Lewis Hamilton, em Oakland; inaugurou um painel com uma imagem sua junto com o muralista Eduardo Kobra; e lançou um desafio na internet. Antes disso, já havia passado por Dubai, pelo Japão e lançado uma mixtape.