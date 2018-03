Ônibus quebra e Cruzeiro vai à semifinal de transporte público

O Cruzeiro chegou ao estádio para enfrentar o Tupi usando um ônibus do transporte público em Juiz de Fora nesta quarta-feira, pela semifinal do Campeonato Mineiro, no interior do Estado. Isso porque o veículo da equipe quebrou no meio do caminho para o campo.

O hotel da delegação fica próximo ao Estádio Mário Helênio e, com a quebra do ônibus oficial da equipe, a solução foi usar o transporte público. O goleiro Fábio, o maior recordista de jogos com a camisa do Cruzeiro, com quase 800 partidas, publicou em seu Instagram um vídeo bem humorado com os jogadores e comissão técnica no veículo.

Cruzeiro vai para semifinal do Mineiro de ônibus de transporte público; assista pic.twitter.com/rHJnMpAc0G — esportefera (@esportefera) 22 de março de 2018

Segundo a Rádio Itatiaia, o veículo da equipe teve um problema nos freios e não poderia fazer o trajeto. Quando parou, diretores da equipe viram um ônibus circular e pediram para o motorista ajudar a equipe a chegar ao estádio.

Tupi e Cruzeiro fazem a primeira semifinal do campeonato mineiro nesta quarta-feira. A partida de volta será realizada na manhã de domingo, no Mineirão. Por ter a melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro joga por dois empates ou por vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Do outro lado da chave, Atlético e América iniciam a disputa por uma vaga na final na quinta.