Pamela Anderson revela detalhes de namoro com atleta da seleção francesa

Depois de ter se mudado para a França para viver ao lado do namorado, o jogador Adil Rami, a atriz Pamela Anderson resolveu falar abertamente sobre seu relacionamento com o zagueiro francês, 18 anos mais novo que ela.

+ All-Star Game ganhou competitividade e sobrevida com novo formato

+ Neymar tem média de gols por partida melhor que Cristiano Ronaldo e Messi

+ Atleta fica com seio à mostra durante patinação artística nos Jogos de Inverno

De acordo com a imprensa local a loira e o atleta do Olympique de Marselha já estão juntos desde maio de 2017 e teriam se conhecido numa corrida de Fórmula 1 em Mônaco. Em entrevista ao Daily Mail, a canadense diz que nem a diferença de idioma nem a de idade tem atrapalhado o amor do casal. "Nós conseguimos nos entender com o idioma do corpo", contou Pamela.

A modelo admitiu, ainda, que os dois fazem sexo mesmo em véspera de jogos. "Não vemos problema nisso. O melhor sexo está em um relacionamento comprometido, conhecer os nuances e a sensualidade de alguém é sempre especial. E tem sido assim", disse.

Copa do Mundo 2018?

Namorado de Pamela Anderson, Adil Rami nasceu na cidade de Bastia e iniciou sua carreira no modesto Fréjus. Depois atuou por Lille, Valencia, Milan e Sevilla, até chegar ao Olympique de Marselha no ano passado. Pela seleção francesa já são 33 jogos disputados desde 2010 e sua presença na Copa do Mundo de 2018 é quase certa.