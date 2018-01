Petros realiza trote com jogadores da base do São Paulo; veja

O São Paulo vai reforçar com o elenco profissional com nove jogadores da base nesta temporada. Com a chegada dos atletas, o volante Petros resolveu realizar um trote e raspou a cabeça dos jovens.

Em seu perfil no Instagram, Petros publicou uma foto dos jogadores com o cabelo cortado. "Molecada batizada", escreveu. Nos comentários, o atacante Brenner, uma das promessas do clube tricolor, prometeu que "vai ter volta".

Os jogadores Gabriel Sara, Guilherme Bissoli, Rony Fernandes, Paulo Henrique, Brenner, Caíque e Marquinhos Cipriano foram as vítimas de Petros. Pedro Augusto só escapou da brincadeira porque já tinha a cabeça raspada.