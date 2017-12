Richarlison: 'Já apontaram arma para minha cabeça, então Chelsea não assusta'

Além de Gabriel Jesus, no Manchester City, outro brasileiro que tem se saído muito bem na temporada 2017/18 do Campeonato Inglês é Richarlison, atacante do Watford.

Em entrevista ao jornal inglês The Telegraph, o atacante foi perguntado se estaria com medo da próxima partida do seu time, contra o Chelsea, neste sábado, 21, em Stamford Bridge. Sua resposta surpreendeu e chegou a repercutir nas redes sociais.

"Lembro que, quando estava crescendo no Brasil, uma vez um cara apontou uma arma para minha cabeça porque ele pensou que eu era um traficante tentando roubar o ponto de distribuição dele. Essa era minha vida. Então, jogar contra o Chelsea parece muito mais fácil", declarou.

Nascido em Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison foi revelado pelo América-MG, em 2015, e ganhou destaque no Fluminense, no ano passado. Pelo Watford, ele já jogou nove partidas, com três gols e uma assistência.

Dois de seus gols saíram nos acréscimos e ajudaram o time a somar quatro pontos. Na sexta rodada, marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Swansea, aos 45 do segundo tempo. Na partida seguinte, deu assistência para o primeiro e marcou o seu, nos acréscimos, do empate em 2 a 2 contra o West Bromwich. Além disso, na última rodada, sofreu o pênalti que confirmou a vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal.

E prosseguiu: "Esse tipo de coisa era natural na minha vida, então não ficava nem um pouco assustado. Era uma área muito difícil. Via drogas na minha frente todos os dias, assim como (ouvia) tiros".

"Tínhamos casa pequenas, mas havia um quintal no fundo onde as pessoas costumavam esconder as drogas antes de vendê-las. Eles eram meus amigos, então não podia fazer nada contra eles. A maioria deles estava envolvida em vender maconha e outras coisas, mas eu nunca toquei naquilo. Alguns dos meus amigos daquela época estão na cadeia agora", completou.