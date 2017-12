Tevez ganha bolo na cara em festa de aniversário de colegas chineses

Não é apenas Neymar e Cristiano Ronaldo que fazem aniversário neste domingo. Carlos Tévez, eterno ídolo do Corinthians e do Boca Juniors, completa 33 anos. Para celebrar a data, os jogadores do Shanghai Shenhua preparam um bolo para o argentino; e, depois de cantarem parabéns para o argentino, os chineses resolveram jogar o bolo no rosto do aniversariante.

Juventus, Corinthians e Boca Juniors, clubes que Carlitos já defendeu, também prestaram homenagens ao argentino nas redes sociais.

50 goals in 2 unforgettable seasons. Happy birthday, Carlos Tevez! ⚪️⚫️⚽️ pic.twitter.com/L3SejRW4Rt — JuventusFC (@juventusfcen) 4 de fevereiro de 2017