Torcida do Botafogo desafia jogadores para duelo no Engenhão

Que o clima entre a torcida e o Botafogo não é dos melhores, já não é novidade. Mas algo inédito aconteceu: a organizada mais influente do clube, a "Loucos pelo Botafogo", desafiou o time para uma pelada no Nilton Santos.

+ Kaká visita CT do São Paulo e Luis Fabiano aparece com camisa tricolor

+ Após deixar a CBF, Ceretta projeta fracasso de árbitro de vídeo

+ Irmãs vão defender países diferentes nos Jogos de Inverno

Tudo começou após a eliminação da Copa do Brasil, quando o time perdeu para o Aparecidense logo na primeira rodada. Em forma de protesto, os torcedores foram receber o time no aeroporto. Lá a situação já ficou feia: muitos xingamentos e até pedrada no ônibis do elenco. Bravos, os jogadores postaram mensagens chamando quem estava no local de "falsos botafoguenses". A tréplica foi o que motivou o desafio.

"Com um ingresso simbólico a torcida promete lotar o estádio com direito a mosaico e tudo: "viva os falsos botafoguenses". E a renda seria para pagamento das dívidas já que esse é o único pensamento dentro do clube", reclama o presidente da torcida, Rafael Mois, em entrevista ao Uol.