Torcida do Corinthians comemora chegada de Vital e vascaínos lamentam

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a contratação de Mateus Vital. O meia foi um dos destaques do Vasco em 2017. Agora, chega na equipe alvinegra com vínculo por quatro temporadas.

A notícia animou os corintianos. Nas redes sociais, a Fiel comemorou: "Seja bem-vindo e honre o nosso manto", "esse sim é um reforço", "Finalmente o time está ficando bom".

Do outro lado, a torcida do Vasco invadiu a própria publicação do Corinthians para lamentar a saída do jogador. "Cuida bem dele", "boa sorte menino Vital", "boa sorte no Corinthians Vital e tudo de bom, honrou a cruz de malta", "que um dia você possa voltar e encerrar a sua carreira no Vascão", escreveram.

Veja a repercussão:

Quando li a noticia que o Corinthians contratou o Mateus Vital pic.twitter.com/9YEfmshw4d — VIVO CORINTHIANS (@LiderSCCP) 12 de janeiro de 2018

é tao lindinho!!! seja bem vindo, e honre o nosso manto. ?? — aline (@xlinecrist_) 16 de janeiro de 2018

Boa sorte, mlq!! Que um dia você possa voltar e encerrar sua carreira no Vascão. — Theus ? (@Theuscrvg_) 16 de janeiro de 2018

Esse sim é reforço de verdade agora anuncia o Henrique — Meu Nome ¯\_(?)_/¯ (@meunomeseila) 16 de janeiro de 2018

O Vasco renovou o contrato de Mateus Vital ano passado até 2021 e agora está vendendo sua talentosa joia para o Corinthians. Mais uma péssima negociação com o selo Eurico Miranda. Jogador extremamente promissor. E o Vasco sofre. — Fernando Campos (@FCamposoficial) 11 de janeiro de 2018

Boooa!!! Honre a camisa garoto e vai pra cima!!! VAAAI CORINTHIANS!!!!! — Érick Vinicius ?? (@ErickVi1910) 16 de janeiro de 2018

BOA SORTE MONSTRINHO SAGRADO, que honre o manto e vai pra cima, sorte!!! e RAÇA! — Gabriel Nieri (@__gabrielnieri) 16 de janeiro de 2018

Boa sorte mlk. Que tenha sucesso! ?? — CRVG Vasco da Gama ?? (@crvg_vascodagma) 16 de janeiro de 2018

AAAAAAAAAA BEM-VINDO AO BANDO DE LOUCOS, ANJO ?? — thamires (@dangeroussccp) 16 de janeiro de 2018

BEM VINDO MONSTRO, AGR VC VAI SABER OQ É JOGAR EM UM ALVINEGRO GRANDE — Top Boy (@guiimarqx) 16 de janeiro de 2018

Boa sorte no Corinthians vital e tudo de bom, honrou a cruz de Malta — Martin Silva Mil Grau (@MSdaColina) 16 de janeiro de 2018

"Mateus Vital esta a caminho do Corinthians" alguém mata o Eurico pelo amor de Deus, daqui a pouco o Vasco não vao ter 11 jogadores para jogar a libertadores — Mario Luís (@TheACMario) 11 de janeiro de 2018