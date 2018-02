Vidente prevê Neymar fora da Copa por acidente; veja outras previsões

Lembram daquele vidente que "acertou" o acidente da Chapecoense? Ele voltou com outra notícia um tanto quanto bombastica. Em entrevista ao programa Transalouca, Carlinhos afirmou que Neymar pode não estar presente na disputa da Copa do Mundo da Rússia por conta de um acidente que o deixaria entre 5 a 7 meses de cama . "Se jogar é um ou dois jogos", afirmou.

Mas nem todas as previsões relacionadas ao craque brasileiro são ruins. Pelo contrário. Ele e a atriz Bruna Marquezine não só ficarão juntos, mas também terão uma filha! Ainda no mundo esportivo, Carlinhos disse que uma das três melhores clubes do mundo (Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona) sofrerá um ataque terrorista que pode causar danos graves aos jogadores. "Pode acontecer a qualquer momento", emendou.

O vidente também deu a letra de quem vai levar o Campeonato Paulista deste ano. "O Palmeiras será o campeão", afirmou. Convidado para fazer previsões para 2016 no programa Olga Bongiovanni, Carlinhos Vidente disse que "um time inteiro de futebol vai morrer num avião".