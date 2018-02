Zagueiro recebe multa do próprio clube por agarrar partes íntimas de adversário

Matt Miazga recebeu uma multa bizarra nesta quarta-feira. O zagueiro do Vitesse terá que pagar um valor, que não foi divulgado, ao seu próprio clube após agarrar as partes íntimas do jogador Denzel Dumfries, do Heerenveen, durante a partida que aconteceu no dia 20 de janeiro.

O time holandês alegou que Miazga teve um "comportamento inapropriado". Apesar de não divulgar o valor, o Vitesse afirmou que repassará o dinheiro para uma fundação mantida pelo clube.

Além de multar Miazga, o Vitesse também puniu o Tim Matavz. Mas, por um motivo comum, o atacante deu uma cotovelada nas costas de um rival durante a mesma partida que rendeu a polêmica.

"Antes de mais nada, nós todos lamentamos a comoção que surgiu com o episódio. Nós multamos ambos, Tim e Matt, diretamente depois dos eventos porque eles não se encaixam no comportamento que consideramos o nosso conceito de fair play no clube", declarou Marc van Hintum, diretor técnico do Vitesse.

Veja o vídeo: