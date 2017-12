São Paulo recebe final latino-americana de Clash Royale neste fim de semana

O fim de semana será de muita tensão para os torcedores e fãs do Clash Royale - game de estratégia desenvolvido pela empresa finlandesa Supercell e que atingiu a marca de 100 milhões de usuários ativos por dia em 2016. A etapa final latino-americana do 'Clash Royale Crown Championship', maior campeonato do esporte eletrônico no mundo, será disputada na cidade de São Paulo com transmissão ao vivo, realizada pela ESL Brasil em parceria com a Mixer Films, para o Brasil e toda a América Latina.

Após vencer as fases finais e eliminatórias, que tiveram início em setembro, seis jogadores estão na batalha prontos para ganhar prêmios de US$ 15 mil, para o primeiro colocado, e US$ 10 mil para o segundo colocado, além de uma vaga para a grande final do torneio em Londres, onde o vencedor ganhará US$ 15 0mil. São eles: ADRIAN PIEDRA (México), SERGIORAMOS:) (México), POMPEYO4 (México), KODIGOCR (Colômbia), OSLEDYCHACON (Venezuela) e KING JOAO (Brasil).

A final será exibida ao vivo neste domingo, dia 12, a partir das 18h, no canal Clash Royale no Youtube, Twitch e Facebook, com debates e análise das batalhas e participação de alguns youtubers do jogo. Durante a transmissão, o apresentador também vai interagir com convidados na plateia.

A escolha do Brasil para sediar uma etapa tão importante do torneio mundial não é por acaso. O país conta com 66,3 milhões de gamers e, destes, 11,4 milhões são entusiastas de eSports, conforme dados divulgados pela Newzoo. O Clash Royale é hoje um dos jogos mais disputados pelos gamers brasileiros.