Algoz do Grêmio no Gaúcho, Novo Hamburgo nega 'ajuda' ao Real Madrid

"Por favor, Real Madrid, não adianta implorar. Dicas de como eliminar o Grêmio e ser campeão a gente não dá. Somos gaúchos acima de tudo. Obrigado, de nada", escreveu o E.C. Novo Hamburgo, campeão gaúcho de 2017, em seu Twitter.

O clube da cidade homônima resolveu "zoar" o rival, que neste sábado, às 15h (horário de Brasília) encara o todo-poderoso Real Madrid na final do Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, em Abu Dhabi (Emirados Árabes).

E com propriedade: o Novo Hamburgo empatou por 1 a 1 por duas vezes, e em ambas as ocasiões ganhou nos pênaltis, eliminando o Grêmio nas semifinais do Campeonato Gaúcho deste ano.

Depois, contra o Internacional, o time acabaria conseguindo o primeiro título estadual de sua história (também vencendo as duas partidas da final nos pênaltis).

