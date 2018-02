Dia do Esportista: ícones do esporte e entidades celebram a data

Nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Esportista. A data celebrada desde 1993 visa incentivar a prática de esportes e atividades físicas no Brasil.

+ Na Itália, jogador leva amarelo por comemoração de gol invalidado

+ Ex-treinador é condenado a 30 anos de prisão por abusar de 12 crianças

+ Dudu deixa a bola de lado e tem aula de tiro com arco no Palmeiras; vídeo

Nas redes sociais, ícones do esporte e entidades publicaram mensagens e enquetes para comemorar a data. Pelé, por exemplo, usou o seu perfil oficial no Twitter e deixou a para dizer: "É Dia do Esportista no Brasil. Nada tem maior poder de mudar vidas e de unir pessoas. Saia de casa e pratique um esporte hoje."

O Fera separou mensagens marcantes para você conferir. Para quem quer saber ainda mais sobre a data é só usar a hashtag #DiadoEsportista. Veja:

It's Sportsman's Day in Brazil. Nothing else in life has such power to change lives and to bring us together. Get out and play today! // É Dia do Esportista no Brasil. Nada tem maior poder de mudar vidas e de unir pessoas. Saia de casa e pratique um esporte hoje! #DiadoEsportista pic.twitter.com/qGpmnlCv2d — Pelé (@Pele) 19 de fevereiro de 2018