Franquia da NFL anuncia técnico com o contrato mais longo e mais caro da história

O Oakland Raiders investiu pesado em seu novo técnico. Após a demissão de Jack Del Rio, a franquia anunciou a contratação de Joe Gruden, com o contrato mais longo e mais valioso da história da NFL.

Gruden deixará o cargo de comentarista para assumir a nova função a partir desta terça-feira. O treinador vai receber 100 milhões de dólares, cerca de R$ 340 milhões, para comandar a equipe pelos próximos dez anos.

Jamais houve um contrato tão extenso com um treinador de NFL. Ele também será o mais bem pago. Entre os técnicos que mais receberam está Pete Carrol, do Seattle Seahawks, e Sean Payton, do New Orleans Saints, que ganharam cerca de R$ 27,2 milhões.