Gabriel Medina chora ao saber que irmã caçula repetiu seu feito

Seguindo os passos do irmão, Sophia Medina ganhou o campeonato Rip Curl Grom Search. Aos doze anos de idade a caçula da família participou do torneio pela categoria sub-16 e nas águas da praia do Geribá, em Búzios, mostrou que tem um talento similar a de seu irmão Gabriel.

Antes de se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe, Medina ganhou esse mesmo título de sua irmã em 2009, mas na categoria masculina. Depois de vencer em duas etapas, Sophia vai ser a representante do Brasil na etapa mundial, que vai acontecer em 2019. Em 2010, Gabriel Medina competiu o evento internacional e foi o grande campeão na Austrália.

Além de agradecer ao apoio dos patrocinadores, de seus pais e a Deus, Sophia publicou um texto em que revela sua grande motivação nessa jornada. "Obrigada Gabriel pelas dicas e pelo teu amor , você é a minha inspiração", escreveu.

Gabriel fez uma publicação onde relembrou seus feitos e disse estar se sentindo orgulhoso de Sophia. Ao receber a notícia, o surfista conta que não se aguentou e começou a chorar. "Parabens minha pequena, feliz de te ver evoluindo e fazendo oque gosta, muito orgulhoso de voce! Te amo! Aproveita", concluiu.

