Jogador da NFL se entrega à polícia após agredir idosa em cadeira de rodas

Michael Bennett, que defenderá a partir da próxima temporada o Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, se entregou às autoridades do condado de Harris, em Houston, no estado do Texas, depois de ter sua prisão decretada pela Justiça por ter agredido uma idosa que estava em uma cadeira de rodas.

+ Ex-Barça ameaça repórter após perguntas a sua mulher: 'Vou quebrar sua cara'

+ São Paulo x Corinthians registra maior Ibope nos últimos 12 anos

+ Com três brasileiros em grandes times, MLB volta esta semana

O incidente ocorreu no NRG Stadium, de Houston, após a disputa do Super Bowl LI, em fevereiro de 2017. Michael teria tentado entrar em campo para comemorar o título com o irmão, Martellus Bennett, do New England Patriots. Ao ser impedido pela funcionária paraplégica, de 66 anos, que o informou ser necessário utilizar uma outra entrada, o jogador empurrou ela e outros seguranças para ter acesso ao gramado.

Após a prisão, o juiz responsável pelo caso fixou uma fiança de US$ 10 mil (cerca de US$ 33 mil). O jogador terá permissão para viajar entre sua casa, no Havaí, e Houston para se apresentar à Justiça quando convocado.

O gerente-geral dos Eagles, Howie Roseman, disse que a franquia descobriu o incidente na última sexta-feira. O dirigente afirmou não acreditar que o Seattle Seahawks, antigo time do jogador, tenha escondido a informação na hora de realizar a transferência.

O diretor dos Eagles também revelou ter conversado com Bennett sobre o caso. "As pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Respeitaremos o processo legal até sabermos o resultado final e aí veremos o que vamos fazer", afirmou.

O advogado de Bennet, Rusty Hardin, informou que o cliente estava fora do país quando a promotoria do condado de Houston apresentou a denúncia na última sexta-feira. Por isso, o jogador só se entregou hoje às autoridades locais

Além de uma multa de mais US$ 10 mil, cerca de R$ 33 mil se considerado culpado, Bennett pode ser condenado a dez anos de prisão. A NFL informou que abriu uma investigação sobre o caso./ EFE