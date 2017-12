Medalhista de ouro na Rio-2016 vence o Masterchef Espanha com prato brasileiro

O canoísta espanhol Saúl Craviotto Rivero, especializado em provas de velocidade e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, acaba de conquistar o título de melhor cozinheiro amador entre as celebridades da Espanha.

Com um menu no qual apresentou uma sobremesa em homenagem ao Brasil, o atleta faturou o prêmio de 75 mil euros (ou cerca de R$ 288 mil) na final da competição gastronômica Master Chef Celebrity, realizada pela primeira vez no país.

No cardápio feito pelo canoísta (que também é policial), a sobremesa "brasileira" tinha creme de maracujá com damasco e sorvete de manga, ao lado de uma árvore de chocolate.

O canoísta doou, ainda no estúdio de TV, o valor que ganhou para a Fundação Aladina, uma entidade que ajuda crianças com câncer.