Bisping recusa luta de revanche com Vitor Belfort: ‘É um hipócrita’

Enquanto Vitor Belfort faz campanha para enfrentar Michael Bisping em sua luta de despedida, o inglês mantém que não há "nenhuma chance" de ele voltar a lutar com o brasileiro. O ex-campeão peso médio criticou duramente o "Fenômeno", acusando-o de ser hipócrita, além de comentar que é possível que Belfort use esteroides em sua última luta, já que ele irá se aposentar em seguida.

Durante seu podcast, o Believe You Me, Bisping também lembrou a lesão no olho sofrida na primeira luta com Vitor, em que perdeu por nocaute no segundo round, após o brasileiro acertar um chute certeiro na atração principal do UFC São Paulo de janeiro de 2013.

"Não irei lutar com Vitor Belfort em Londres, não irei, não irei. 100%. Não irei lutar com ele. Não há nenhuma chance. Eu posso ou não posso voltar a lutar mais uma vez. Quem está vendo esse vídeo pode estar pensando no meu olho e Vitor Belfort fez isso. E ele estava usando muitos esteroides nessa época. Ele é conhecido por ser um trapaceiro. Não gosto dele. É um hipócrita. É a última luta dele e ele provavelmente usará esteroides porque depois estará aposentado, então que se f...", comentou Bisping.

No duelo com Belfort, Bisping sofreu um deslocamento de retina no olho direito por conta do chute que o nocauteou e estava usando TRT (Testosterona), na época permitido, o que fez com que o inglês dissesse que o brasileiro estava usando "esteroides", uma vez que o TRT foi proibido alguns meses depois.