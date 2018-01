Cris Cyborg exige punições a fotógrafo do time de Holly Holm que a insultou

Alguns dias após a vitória de Cris Cyborg sobre Holly Holm, o fotógrafo da equipe da norte-americana, a Jackson-Wink MMA, iniciou uma polêmica ao referir-se a brasileira como homem. Ao saber do ocorrido, a campeã peso pena do UFC exigiu punições a Mark Aragon, tanto pelo time de Holm, quanto pelo UFC. Cyborg quer que Aragon seja impedido de se credenciar a futuros eventos do Ultimate, além de ser demitido ou repreendido pela Jackson-Wink.

A brasileira argumentou que foi respeitosa ao longo da promoção do evento e da luta com Holly Holm. As duas se conhecem bem, tendo inclusive atuado em um filme juntas - "Fight Valley", que também contou com a participação de Miesha Tate, ex-campeã peso galo do UFC.

Através de suas redes sociais, a brasileira também fez questão de exigir publicamente um pedido de desculpas da equipe da norte-americana, que fez apenas um mea culpa, citando aparentes provocações da própria Cyborg. Segundo o staff do time, Cris estava rindo de Holly ao rever a luta no celular, nos bastidores do UFC 219, que foi disputado no último dia 30 de dezembro. Após o ocorrido com Aragon, alguns membros da equipe, como o técnico Brandon Gibson, pediram desculpas, mas a equipe em si fez apenas um mea culpa.