Floyd Mayweather alega ter oferta bilionária para lutar no UFC

Um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Floyd Mayweather iniciou sua associação com o UFC ao enfrentar, no ringue, o campeão peso leve Conor McGregor. Mas parece que o Ultimate segue interessado em fazer negócios com o norte-americano. Segundo o próprio "Money", a organização lhe ofereceu um contrato de "três ou quatro lutas" no octógono.

Em uma transmissão ao vivo em seu Instagram capturada pelo site FightHype, Mayweather, que nunca lutou MMA ou treinou outra disciplina que não fosse o boxe, declarou que tem uma oferta na mesa do UFC para algumas lutas que poderiam lhe render, no total, algo em torno de US$ 1 bilhão.

"Vocês já sabem que eu sou um filho da p... que gosta de dinheiro. Eu sou o "Money May". Me ligaram há um tempo e pediram para eu voltar. Se eu quiser, posso voltar direto para o UFC. Posso lutar no octógono. Posso chegar e lutar três ou quatro vezes no octógono e ganhar US$ 1 bilhão. Eu sou o Floyd "Money" Mayweather e vocês, filhos da p..., me amam! E eu amo vocês de volta, filhos da p..!", exclamou o norte-americano.

Durante a promoção de sua superluta contra Conor McGregor no boxe, Mayweather mencionou a possibilidade de enfrentar o irlandês posteriormente nas regras do MMA. Na época, o discurso do multicampeão foi tido apenas como uma resposta rápida às provocações do rival.