Lutadora de muay thai morre aos 18 anos durante corte de peso

Uma lutadora de muay thai, de apenas 18 anos, morreu durante o processo de corte de peso, em Perth, na Austrália. Jessica Lindsay, que começou a praticar o esporte há apenas dois anos, se preparava para enfrentar Shanice Desilva, quando acabou desmaiando em uma corrida. Ela permaneceu no hospital por quatro dias, mas não resistiu e morreu no fim de semana.

A atleta precisava bater o limite de 64 kg para competir contra Desilva e estava correndo no dia 10 de novembro, quando acabou desmaiando por conta do calor. A informação é do canal de TV australiano Nine News. A Comissão de Esportes de Combate da Austrália divulgou um comunicado em que prometia rever processos e guias "em torno da salvaguarda de competições", mas revelou que o corte de peso não estava coberto neste momento pela legislação da organização.

+ Sem vencer desde 2013, Rashad Evans anuncia retorno aos meio-pesados

+ 'Nigéria abaixo de zero': atletas conquistam vaga na Olimpíada de Inverno

+ Siga o Fera no Twitter!

De acordo com publicações da jovem nas redes sociais, ela se sentia "bem e saudável" antes do combate com Desilva, dizendo que se sentia em forma nove dias antes de desmaiar, mas havia reclamado do corte de peso, dizendo que era "doentio" perder peso, também através de redes sociais, a dois dias do seu desmaio fatal.