UFC deve retirar cinturão de McGregor: 'A divisão tem que seguir em frente'

Afastado do octógono desde novembro de 2016, o reinado de Conor McGregor no UFC está prestes a terminar. O presidente da franquia, Dana White, revelou que o irlandês deseja voltar a competir apenas em setembro e que a organização deve retirar o cinturão dos leves de sua posse. Com isso, Tony Ferguson, campeão interino da divisão, seria promovido a campeão linear e defenderia o título contra o russo Khabib Nurmagomedov.

“Se McGregor voltar em setembro, serão quase dois anos depois da última luta dele no MMA. Isso não pode acontecer e não é justo com o resto da divisão. Eu amo Conor, o respeito, e amo tudo o que ele tem feito pela empresa. Todo mundo sabe disso, mas o cinturão tem de seguir em frente. Estamos trabalhando na luta entre Khabib e Tony agora mesmo. Quando quiser voltar, Conor será o primeiro a disputar o cinturão”, declarou o dirigente em entrevista à Fox Sports dos Estados Unidos.

Conor McGregor é a principal estrela sob contrato com o UFC. O irlandês conquistou o cinturão dos penas ao nocautear o brasileiro José Aldo em apenas 12 segundos, em 2015, e chegou ao título dos leves na sequência ao derrotar Eddie Alvarez no UFC 205, em novembro de 2016. O feito de conquistar dois cinturões simultaneamente nunca havia acontecido no UFC. Na sequência, McGregor deixou o MMA de lado e fez a superluta de boxe contra Floyd Mayweather, em agosto do ano passado. Desde então, ele decidiu se afastar das competições para acompanhar a gestação da esposa e os primeiros meses de vida de seu filho, Conor Jack McGregor Jr.