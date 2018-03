Vitor Belfort chora por luta cancelada e não crava aposentadoria

O cancelamento do combate diante de Uriah Hall frustrou Vitor Belfort. O brasileiro, que faria sua luta de aposentadoria, neste domingo, no UFC Fight Night St. Louis, chegou a chorar quando foi notificado que seu rival havia passado mal durante o corte de peso. Ainda sem definir seu futuro, o 'Fenômeno' foi até as redes sociais para comentar o ocorrido.

Vitor lembrou os sacrifícios durante a preparação para o combate e não falou sobre seu futuro. O lutador revelou que, neste momento, só quer estar lado de sua família. Além disso, ele também afirmou estar na torcida pela recuperação de Uriah Hall.

"Pessoal, dediquei dois meses da minha vida para esse training camp. Passei esse tempo todo longe da minha família e todos sabem como isso é difícil para mim. Contratei os melhores profissionais que pude, minha equipe se dedicou intensamente mesmo durante as festas de final de ano. Cumpri todas minhas obrigações na semana da luta, cortei peso e subi na balança com o peso que tenho que bater para lutar. Infelizmente meu oponente teve algum problema durante o corte de peso. Torço para sua breve recuperação. Agora só quero voltar para casa e ver minha família. Muito obrigado por todo apoio e carinho de todos os que me acompanham", escreveu o ‘Fenômeno’ em sua conta no Instagram.

Durante a promoção do UFC Fight Night St. Louis, Vitor Belfort anunciou que a luta contra Uriah Hall seria a última de sua carreira. Porém, Hall passou mal durante o corte de peso, chegou a sofrer uma convulsão e foi levado às pressas para o hospital da cidade. Com isso, ele não compareceu no salão para a pesagem oficial e o Ultimate foi forçado a cancelar o combate.