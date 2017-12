Acordo com a WSL poderá colocar surfistas da elite nas Olimpíadas de 2020

Novas modalidades que ganharam destaque nos últimos anos vão fazer parte da próxima edição dos Jogos Olímpicos. Com destaque para o surfe, agora existe a possibilidade de alguns surfistas da elite entrarem na competição de 2020.

Um acordo com a WSL poderá definir este novo formato. A decisão deve acontecer em uma reunião marcada para fevereiro de 2018, com a presença do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A proposta é para que 22 vagas sejam determinadas no ISA World Surfing Games, de 2019 e 2020, e as outras 18 destinadas aos surfistas da elite, sendo dez homens e oito mulheres.

Os surfistas interessados em competir ainda terão que obter uma classificação junto às federações nacionais dos seus países. Além dos duelos internos que vão definir a vantagem em relação aos compatriotas.