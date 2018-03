Torcedor grita 'Vai, Corinthians!' durante partida do Aberto da Austrália

Conhecida pela suas diversas invasões Brasil e Mundo afora, a torcida do Corinthians se fez presente novamente.

Enquanto Viktor Troicki se preparava para sacar contra Nick Kyrgios, em partida válida pela segunda rodada do Aberto da Austrália, foi possível ouvir o grito de "Vai, Corinthians!" ecoar pela Hisense Arena.

O momento foi flagrado pela transmissão de televisão do torneio, que vai ao ar no Brasil pela ESPN. Durante a partida, o narrador Hugo Botelho se mostrou incrédulo assim que ouviu o grito e perguntou se o comentarista André Ghem também tinha percebido.

"Não acredito nisso. O cidadão lá no meio da quadra, da Hisense Arena, em Melbourne, grita 'Vai, Corinthians'. É inacreditável", disse Botelho. O vídeo do momento pode ser visto no ESPN.com.br.

Ah, caso ainda queira saber, Nick Kyrgios foi o vencedor do confronto, ao impor 3 sets a 0 sobre Troicki, com parciais 7/5, 6/4 e 7/6. O australiano, que eliminou o brasileiro Rogério Dutra Silva por 3 a 0 na primeira rodada, enfrentará o francês Jo-Wilfried Tsonga nesta quinta-feira, 18, pela terceira rodada.