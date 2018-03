Após memes e piadas, Havaianas vai patrocinar equipe de Fórmula 1

A marca brasileira Havaianas vai entrar pela primeira vez no mercado da Fórmula 1. A empresa de calçados firmou parceria com a escuderia Force India depois de um episódio curioso. As piadas e memes feitos por internautas sobre a semelhança do formato de um chileno com aa nova peça nos carros para 2018, o halo, motivaram a ideia da companhia de patrocinar a equipe.

O halo é um acessório de segurança que será colocado no cockpit de todos os carros. O dispositivo, que forma um arco sobre a cabeça do piloto, é uma medida para evitar que detritos possam atingir a cabeça dos competidores durante as provas e treinos. Alguns fãs e pilotos reclamaram da peça, pois consideram que ela deixou o carro mais feio.

A Havaianas viu na repercussão sobre o halo uma oportunidade e vai anunciar a sua marca justamente na nova peça. "Com esta parceria, os fãs da velocidade poderão sentir a presença do verão brasileiro nas pistas com a melhor representante - principalmente em um ano onde não teremos nenhum brasileiro correndo", disse o diretor executivo da Alpargatas, Marcio Utsch. "Queremos trazer nossa 'vibe' divertida e descolada para a Fórmula 1, e a oportunidade apresentada pela Force India chamou muito a nossa atenção", completou.

Para o diretor de operações da Force India, Otmaz Szafnauer, o patrocínio combina com o estilo despojado da escuderia. "É uma jogada muito inteligente da famosa empresa brasileira, que trará um toque de praia e irreverência ao Paddock ao longo da temporada. Nós nos orgulhamos de ser uma equipe aventureira com nossos esforços de marketing, e após nossa mudança para a decoração cor-de-rosa em 2017", comentou.