Michael Schumacher completa 49 anos e recebe homenagens; confira

Michael Schumacher completa 49 anos de idade nesta quarta-feira. Em comemoração ao seu aniversário, o alemão recebeu diversas homenagens. Entre elas, a escuderia Ferrari publicou a mensagem: "Nossos pensamentos estão sempre com ele" e o próprio site da Fórmula 1 relembrou a carreira do ex-piloto.

Personalidades como Pelé, Rubens Barrichello e Felipe Massa também parabenizaram o maior campeão da história da Fórmula 1 pelas redes sociais.

Após o trágico acidente que completou quatro anos na última sexta-feira (29), o estado de saúde de Schumacher é mantido sob o mais absoluto sigilo por sua família e a agente Sabine Kehm. Uma das poucas informações é de que ele está internado em um quarto médico montado em sua mansão na Suíça.

Veja as homenagens:

Today I want to honour Michael @schumacher on his 49th birthday. Keep fighting, my friend. Never give up. // Hoje eu quero homenagear Michael @schumacher no seu 49º aniversário. Continue lutando, meu amigo. Nunca desista. pic.twitter.com/o5RGnJGEzH — Pelé (@Pele) 3 de janeiro de 2018