Paixão pela velocidade vem de berço? A 'Família da Poeira' mostra que sim

Entre os quase 300 competidores do Rally dos Sertões, quatro deles podem dizer que são pilotos e torcedores ao mesmo tempo. Tratam-se de Reinaldo Varela e seus filhos, Rodrigo, Gabriel e Bruno, campeão na categoria UTVs, que, ao mesmo tempo em que se concentram em obter melhores resultados, ainda ficam na expectativa para saber como estão os familiares na competição.

O amor pela velocidade surgiu pelo pai, que compete há mais de 30 anos e disputou sua 18ª edição do Sertões, com dois títulos entre os carros. "Os meninos já nasceram dentro do box. Me lembro de uma foto que tirei com os três em cima do capô de um carro meu nos anos 90. Todos eles sempre gostaram disso tudo", disse Reinaldo, que garantiu que a única exigência que fez foi que nenhum deles competisse de moto, por "ser perigoso demais".

Se o marido e os três filhos competem, Nani, a única mulher, completa o time da "Famíliada Poeira", como são conhecidos nas provas de rali. Ela é a chefe de equipe e, provavelmente, a que mais sofre. Na linha de chegada, ela nem conseguia olhar para frente até ter certeza que seu filho caçula foi campeão. "É muita emoção passar por uma coisa assim. Meu coração fica acelerado", admitiu, enauanto comemorava com seus filhos, mas ainda esperava para saber o resultado do marido, que acabou ficando com o vice entre os carros.

"Tivemos um imprevisto nessa última etapa, mas ainda bem que meus irmãos correm também e me ajudaram a consertar o carro. Tudo deu certo", comemorou, mostrando a importância de um jogo de equipe quando necessário.