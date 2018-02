Porsche promove seleção em Interlagos e vai premiar três jovens pilotos

Começou nesta segunda-feira, em São Paulo, o Junior Program da Porsche. Trata-se de um processo seletivo para jovens pilotos, que vai durar quatro dias de testes, inclusive de pista, no autódromo paulistano. A meta é selecionar três jovens pilotos: a Porsche Cup vai distribuir R$ 780 mil em bolsas para os três primeiros colocados, sendo metade dessa soma ao vencedor.

Uma banca multidisciplinar encarregada do julgamento dos competidores vai avaliar aspectos diversos do desempenho dos jovens - são 12 pilotos, de 16 a 24 anos, concorrendo ao prêmio. Serão escolhidos os que forem considerados os mais promissores para, no futuro, serem indicados à etapa global do processo seletivo da Porsche, concorrendo a uma vaga como piloto de fábrica da marca.

Nas seletivas, a Porsche Cup levou para o evento a mesma estrutura e programação de uma etapa do seu calendário oficial. Na prática, o Junior Program é encarado pela categoria como sua décima etapa no calendário 2018.

Os finalistas do Junior Program terão à disposição os mesmos carros da geração “991-I” que disputavam a classe Cup em 2017 e que neste ano vão concorrer na Carrera Cup 3.8 - são alguns dos carros de corrida mais modernos em utilização nas pistas brasileiras.

Também estarão à disposição dos jovens pilotos 40 jogos de pneus Michelin, sendo doze deles zero –ou seja, cada piloto terá o direito de usar um jogo de pneu novo durante as atividades. A categoria vai levar para pista dois mil litros de combustível Shell V-Power Racing e um total de cinquenta profissionais do staff.