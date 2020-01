Astro da NBA perde mais de R$ 2 milhões em furto de joias nos EUA

Ex-jogador da NBA e destaque do 76ers nos anos 2000, Allen Iverson foi vítima de um furto na segunda-feira, em um hotel da Filadélfia. De acordo com informações da polícia, um homem levou a mochila com joias avaliadas em pouco mais de US$ 500 mil (R$ 2 milhões).

A polícia não chegou a confirmar que a mochila é de Iverson, mas funcionários do hotel confirmaram a informação. Por enquanto Iverson não se manifestou sobre o assunto.

Sua última manifestação nas redes sociais foi uma publicação em homenagem ao ex-jogador Kobe Bryant, que morreu em um acidente de helicóptero no domingo. Ambos foram adversários e chegaram a disputar um título da NBA na temporada 2000/01 e o Lakers, de Kobe, levou a melhor.

"As pessoas sempre vão lembrar como a gente competia um contra o outro na liga, mas vai muito além disso. Sua generosidade e respeito pelo jogo são coisas que presenciei todas as vezes em que pisávamos na quadra", escreveu o ex-jogador, que teve um grande prejuízo com o furto.