Filho de LeBron faz cesta decisiva em jogo do colegial e pai se derrete na internet

LeBron James Jr. se parece cada vez mais com o pai dentro de quadra. 'Bronny James' como é chamado, fez a cesta decisiva para a vitória de sua escola, o Sierra Canyon, contra o St. Vincent, colégio de Cleveland no qual o pai começou se destacar no basquete.

Presente no jogo, LeBron comemorou junto com o filho e, posteriormente, postou um vídeo da cesta decisiva nas redes sociais e escreveu um texto sobre como foi a sensação durante o jogo, descrevendo a si mesmo como nervoso e ao filho como calmo. Bronny provavelmente jogaria no mesmo colégio do pai, não fosse a mudança deste para jogar no Los Angeles Lakers em 2018.

"A noite passada foi um sentimento tão surreal para mim! Observando meu filho jogar em nosso estado natal, ainda mais jogando contra meu mentor, figura paterna, cara que treinou e ajudou a me guiar por toda a minha infância, dentro e fora de quadra, o treinador Dru Joyce II. Bronny jogar o melhor jogo de sua jovem carreira no ensino médio, fazer a melhor jogada da partida e sair ganhando o MVP no nosso estado natal foi um momento histórico. Não posso nem mentir, eu estava nervoso, mas nossa, meu filho estava equilibrado e controlado. Que noite inacreditável foi essa!", postou o astro da NBA.

'Bronny' James tem apenas 15 anos e ainda deve levar alguns anos até estar apto a jogar basquete profissionalmente, principalmente se for para a NBA. Até lá, resta ver o LeBron pai que, mais uma vez, é um dos destaques da atual temporada da principal liga de basquete do mundo.