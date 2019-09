Shaquille O'Neal responde Kobe: 'você teria doze títulos se passasse mais a bola'

Shaquille O'Neal não deixou barato na troca de farpas que está tendo com o ex-colega de time Kobe Bryant. 'Shaq' ouviu de Bryant que ele teria doze títulos se não fosse um idiota preguiçoso, e, então, o ex-pivô respondeu chamando o outro de fominha.

"Você teria doze anéis (de título) se tivesse passado mais a bola especialmente naquela final com o Pistons", comentou Shaquille através do Instagram, completando com uma hashtag afirmando que aquilo era um fato. A final a que ele se refere é a de 2004, quando o Lakers foi derrotado pelo Detroit Pistons mesmo que tivesse os dois além de Gary Payton e Karl Malone.

Shaq deixou mais um comentário na sequência. "Você não consegue estátuas por não trabalhar duro", disse, lembrando que ele tem uma estátua na frente do Staples Center, casa do Lakers. A de Kobe Bryant ainda deve ser construída.

Shaq responds to Kobe pic.twitter.com/cC2Tn1Et59 — NBA Central (@TheNBACentral) August 28, 2019

Na final de 2004, Kobe foi muito criticado por ter segurado a bola por tempo demais. Ele teria brigado com Shaquille no vestiário, tendo até ameaça de morte na situação. Na sequência, o Shaq saiu para o Miami Heat (onde foi campeão em 2006) e Kobe ficou no Lakers (onde foi campeão em 2009 e 2010).