Técnico do Cavaliers pede desculpas após chamar jogadores de 'marginais'

John Beilein, técnico do Cleveland Cavaliers, precisou pedir desculpas após chamar os seus próprios jogadores de "marginais". O treinador usou a expressão "a bunch of thugs", em tradução livre, "um bando de bandidos".

Para justificar, Beilein afirmou que a sua intenção era dizer "slugs", que se traduz para "lesmas". "Eu quis dizer lesmas, como em movimento lento. Nós não estávamos jogando duro antes, e agora estávamos jogando mais. Eu quis dizer isso como um elogio. Era isso que eu estava tentando dizer", disse.

De acordo com a ESPN americana, o gerente geral do time, Koby Altman, conversou com os jogadores para questionar se aceitariam o pedido de desculpas. "(Eles foram) muito compreensivos, mas é algo que, com certeza, entendem que foi sério. Algo que não devia ter ocorrido", disse o dirigente à imprensa.

O veículo ainda afirma que o Cleveland Cavaliers pretende continuar com o técnico. Beilein tem contrato de cinco anos com o time da NBA.