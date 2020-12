Vídeo: antes de jogo, Stephen Curry arremessa da arquibancada e acerta

Stephen Curry tem um ritual antes dos jogos do Golden State Warriors: ele arremessa de vários pontos da quadra, e até de fora dela, arriscando uma até no túnel dos vestiários. Neste sábado, no aquecimento antes da partida com o Denver Nuggets pela pré-temporada da NBA, o jogador levou o desafio a um novo nível.

Aproveitando que não tinha a presença de público por conta das precauções para evitar a transmissão do coronavírus, Curry decidiu arremessar uma bola da arquibancada do Chase Center. E, claro, acertou. Assista.

Steph from the STANDS ☔️ pic.twitter.com/v4QQU7wTza — Golden State Warriors (@warriors) December 13, 2020

Curry voltou após ficar fora a maior parte da temporada 2019-20. O astro quebrou um osso da mão e pode jogar apenas três jogos da temporada regular, o que foi um dos fatores para o Warriors ter a pior campanha dentre todas as 30 franquias da NBA.

No jogo, o Warriors teve uma vitória apertada contra o Nuggets por 107 a 105. Curry esteve em quadra por cerca de 20 minutos e contribuiu com 10 pontos e três assistências nesse tempo.