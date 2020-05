Zion Williamson estrela a refilmagem do histórico comercial 'Be Like Mike'

Grande aposta do New Orleans Pelicans no último Draft, o calouro Zion Williamson começa a desfrutar do glamour que um jogador da NBA pode ter. O novato será a estrela da refilmagem do icônico comercial da Gatorade 'Be Like Mike', que fez muito sucesso quando Michael Jordan era a estrela do vitorioso Chicago Bulls.

A marca de isotônicos anunciou o nome de Williamson, além também de Elena Delle Donne, estrela duas vezes MVP da WNBA, e Jayson Tatum, atleta do Boston Celtics. A nova propaganda irá ao ar neste domingo nos Estados Unidos nas redes sociais e plataformas digitais que transmitem os episódios cinco e seis de The Last Dance (traduzido para o português como Arremesso Final). No Brasil, a plataforma de streaming Netflix libera os episódios somente na segunda-feira.

A Gatorade espera que a refilmagem do comercial "inspire novas gerações de atletas a serem igual ao Mike... Então, agora e pra sempre", segunda a própria marca em um e-mail de divulgação.

A empresa tem "instigado" seus seguidores nas redes sociais da nova versão da propaganda com postagens de GIFs do comercial original "Be Like Mike".

Em 2013, o comercial sofreu uma leve adaptação para a nova geração que não viu Jordan e suas façanhas, mas desta vez o foco não é a Gatorade, e sim a marca de tênis do astro. Relembre o vídeo abaixo: