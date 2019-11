Após deixar Globo, Glenda Kozlowski vai comandar reality de futebol no SBT

Após anunciar a sua saída do Grupo Globo, Glenda Kozlowski já divulgou qual será o seu próximo trabalho. Agora, ela vai apresentar um reality show de futebol no SBT. A informação foi confirmada pela reportagem do FERA em contato com a assessoria da emissora. A estreia está programada entre os meses de maio e junho de 2020, indo ao ar nas manhãs de domingo.

Depois de 23 anos na Globo, Glenda afirma "estar muito feliz" com seu novo projeto na emissora de Silvio Santos. "Projeto lindo. Com propósito social, unindo a maior paixão esportiva do planeta: FUTEBOL!", escreveu em sua conta no Instagram.

O programa contará com a participação de 22 jovens, com idades entre 18 e 20 anos, que sonham com uma carreira no universo do futebol. O público será o responsável por definir os vencedores em cada edição, ao vivo. O grande campeão do reality terá a oportunidade de entrar em um grande clube da Europa. "E não é qualquer time não. É daqueles bem grandes", avisa Glenda.

A equipe do programa "Uma Vida, Um Sonho" será quase a mesma que trabalhou com Glenda no "Hipertensão", apresentado pela Globo em 2002. Entre os profissionais convidados, está o técnico Joel Santana.

A coordenação do programa será de Mario Rogério, que trabalhou como Diretor de Produção da TV Globo por mais de 30 anos e tem em seu currículo produções como "Big Brother Brasil", "The Voice" e "No Limite".

Glenda deixou a Globo no dia 18 de outubro. Na ocasião, foi informado que a apresentadora do programa Tá na Área, do SporTV, optou por não renovar o seu contrato.