Atacante pode ser punido após quase mostrar órgãos genitais em comemoração

O atacante Raul Bobadilla, do Guaraní, do Paraguai, virou algo de investigação movida pela Associação Paraguaia de Futebol (APF) por causa de uma comemoração efusiva de um gol. No último dia 23 o jogador marcou o gol da vitória sobre o Libertad, pelo campeonato local, e após tirar a camisa, baixou o calção em excesso e quase expôs as partes íntimas no gramado.

A entidade local abriu um processo de inquérito com base nas câmeras da transmissão de TV, mesmo após o árbitro não ter registrado o incidente na súmula. A conduta do atacante de 33 anos será analisada e ele pode ser suspenso por algumas partidas como punição.

No início de 2020 o futebol paraguaio teve um caso parecido. O meia Jorge Recalde, do Olímpia, segurou os órgãos genitais e fez um gesto obsceno para comemorar um gol contra o Nacional. Como punição, a AFP decretou quatro jogos de suspensão para o atleta.