BBB20: Prior será convidado a jogar no futebol de 7 do Corinthians

O Big Brother Brasil tem - ao lado da pandemia do novo coronavírus - tomado conta dos debates da internet nos últimos dias. A febre é tanta que grandes nomes do futebol brasileiro já chegaram a tomar partido quando o assunto são as eliminações - Vinicius Junior, Gabigol e até mesmo Neymar foram alguns dos que já se manisfestaram.

Tamanho sucesso, o reality show está ultrapassando as barreiras do entretenimento. De acordo com reportagem do Globoesporte.com, o participante Felipe Prior, que tem enorme apelo nas redes sociais, será convidado a jogar com o time de futebol de 7 do Corinthians assim que deixar o programa da TV Globo.

Torcedor do clube alvinegro e zagueiro no tempo livre, Prior cativou milhares pessoas com a sua participação no reality, fazendo o gestor de futebol de 7 do time paulista, Pablo Rossi, prometer entrar em contato com o participante para lhe oferecer uma chance na equipe.

"Nós ainda não falamos com ele e nem com a assessoria, mas divulgamos que faremos o convite oficial quando ele sair da casa", declarou Rossi para a reportagem do Globoesporte.com. "Além de ele conhecer sete ou oito jogadores da categoria, (Prior) pratica a modalidade e sabe que o Corinthians é o maior e melhor projeto da categoria no Brasil", finalizou.