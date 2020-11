Beckenbauer lamenta goleada sofrida pela Alemanha: 'o mundo todo está rindo de nós'

A goleada por 6 a 0 que a Espanha aplicou na Alemanha segue repercutindo após alguns dias. Desta vez, foi um dos maiores jogadores da história do futebol alemão que reclamou da situação: Franz Beckenbauer, em entrevista ao jornal Bild.

"Não houve nada da equipe alemã. Um apagão total. Agora o mundo todo está rindo de nós", lamentou o ex-zagueiro sobre a partida, válida pela Liga das Nações. Os gols foram marcados por Ferrán Torres (3), Oyarzábal, Morata e Rodri.

"Se não funciona nas últimas partidas internacionais antes da Eurocopa, em março, Löw tem que mudar de rumor. Claro que tem que continuar e treinar na Eurocopa. Na última instância, essa partida o ajuda a adquirir novos conhecimentos", considerou Beckenbauer.

"Felizmente, raras vezes acontecem coisas assim com a seleção nacional, portanto, não exageremos. Mas há um problema de liderança no campo na equipe de Joachim Löw. Não vi maturidade, nada. Precisa de líderes quando as coisas não vão bem. (Thomas) Müller impulsionaria a equipe, como faz com o Bayern nas fases difíceis da partida", opinou.

A última vez que a Alemanha havia perdido por um placar tão elástico havia sido em 1931, para a Áustria.