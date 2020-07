Boateng pede aos jogadores que se ajoelhem na Liga dos Campeões

O zagueiro do Bayern de Munique Jérôme Boateng disse que os jogadores precisam usar a plataforma fornecida pela Liga dos Campeões para continuar enviando mensagens sobre igualdade racial e defendeu que fiquem de joelhos.

Atletas de todo o mundo têm se ajoelhado em uma demonstração de solidariedade com a campanha Black Lives Matter (BLM, vidas negras importam), que ganhou impulso após a morte de George Floyd sob custódia policial em maio.

A Liga dos Campeões da Europa, suspensa desde março devido à pandemia de covid-19, será retomada no próximo mês. “É muito poderoso e muito importante que continuemos isso na Liga dos Campeões, especialmente na final, porque o mundo inteiro estará olhando”, disse Boateng, cuja equipe tem uma vantagem de 3 x 0 sobre o Chelsea para o jogo de volta das oitavas de final em 8 de agosto.

“Espero que em alguns esportes que ainda não voltaram, eles se juntem a nós. Eu acho que é muito importante.” O zagueiro alemão, que foi vítima de abuso racial no passado, disse que conversou com seus companheiros de Bayern sobre as questões levantadas pelo movimento Black Lives Matter.

“Eles me perguntaram como apoiar, qual a sensação, o que aconteceu com você quando você era mais jovem, para que eu pudesse contar a eles minha história, quais foram minhas experiências e por que é tão doloroso e difícil ouvir essas coisas”, afirmou o jogador de 31 anos./Com informações da agência Reuters